Карацев: нам обещали звание «международников» за победу на Универсиаде. Так и не дали

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о своём участии в Универсиадах и несбывшихся обещаниях в случае победы.
«Первую Универсиаду в 2015 году сыграл нормально, без травм. А вторая – когда был травмирован и почти вылечился. Я бегать особо не мог, нога болела. Мне говорят: «Аслан, хотя бы пару сыграй, нам нужна медаль». Я понимал, что в паре тоже нужно бегать. «Кого нужно тебе в пару, чтобы выиграть? — Давайте Ричарда Мурзаева».
Он согласился, мы поехали за победой, чтобы выполнить «международников». Пообещали, что если выиграем, то получим звание «Мастер спорта международного класса». Мы победили, приезжаем, нам говорят: «Вот оформили письмо, документы подготовили».
Но нам всё никак не оформляли «международников», кто-то проворонил с документами. Потом добавили: «Ой, в этом году не оформляют». Детский сад. Так и не дали звание на тот момент», — рассказал Карацев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
Полная версия интервью Аслана Карацева уже доступна на «Чемпионате».
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