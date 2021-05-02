Карацев рассказал о травме, вылечить которую ему помог доктор Надаля

Российский теннисист Аслан Карацев вспомнил о травме, которую он получил в 2016 году, а также рассказал о трудных моментах в карьере.



«Что за травма была в 2016 году? Левое колено. Это была та же травма, как у Надаля, допустим. Я обратился к его доктору в Барселоне – он мне очень помог.



Трудные моменты, когда хотелось всё бросить? Нет, ну психи были. Я мог психануть, но мыслей о том, чтобы взять и закончить – никогда не было. То есть я мог психовать сколько угодно, говорить: «Вот, это всё — конец…» Но вот так прям закончить – нет! Это дело, которым я занимаюсь всю жизнь. Сколько людей мне помогло за эти годы! Вся семья, родители… Мой отец вложил в это все силы, всю душу.



Кто подставил плечо? Родители, друзья и потом, когда я начал работать с моим нынешним тренером – Егором, он мне помог. Очень большую, очень значительную роль сыграл. Он меня понимает как игрока и за кортом, и на корте. Очень большую роль сыграл», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

«Долгое время играл через боль». Аслан Карацев рассказал о своём прорыве в элиту тенниса Наконец-то подробное интервью с игроком, который в этом сезоне удивил весь спортивный мир.