Карацев рассказал о травме, вылечить которую ему помог доктор Надаля

Российский теннисист Аслан Карацев вспомнил о травме, которую он получил в 2016 году, а также рассказал о трудных моментах в карьере.
«Что за травма была в 2016 году? Левое колено. Это была та же травма, как у Надаля, допустим. Я обратился к его доктору в Барселоне – он мне очень помог.
Трудные моменты, когда хотелось всё бросить? Нет, ну психи были. Я мог психануть, но мыслей о том, чтобы взять и закончить – никогда не было. То есть я мог психовать сколько угодно, говорить: «Вот, это всё — конец…» Но вот так прям закончить – нет! Это дело, которым я занимаюсь всю жизнь. Сколько людей мне помогло за эти годы! Вся семья, родители… Мой отец вложил в это все силы, всю душу.
Кто подставил плечо? Родители, друзья и потом, когда я начал работать с моим нынешним тренером – Егором, он мне помог. Очень большую, очень значительную роль сыграл. Он меня понимает как игрока и за кортом, и на корте. Очень большую роль сыграл», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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