Карацев: то, как себя держит в форме Федерер — редкость. Было бы интересно сыграть с ним

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о любимых теннисистах детства, смотрит ли теннис и какой у него любимый футбольный клуб.
«В детстве мне нравились Агасси, Сампрас. Когда они ушли, я наблюдал за Федерером. Его игра не сравнится ни с чем. Сейчас он скорее человек, с которым мне интересно сыграть, так как наблюдал с детства за его матчами. То, что он играет в 39 лет – феноменально, как он держит себя в форме – редкость. В его возрасте так двигаться!
Безусловно, я смотрю теннис, если не в полёте, а в номере или на корте и у меня есть время. Женский теннис мне интересен, но его не смотрю.
Удаётся ли поиграть в футбол, как в детстве? Когда было время, то собирались. В прошлом году играл в Минске. Что касается любимых клубов, то в России футбол не особо смотрю. Но мне нравился Роналдиньо в «Барселоне», я и так этот клуб поддерживал. И когда Месси пришёл. Что он творил! Так что выделю «Барселону». Когда смотрю сборные, то болею за нашу команду», — рассказал Карацев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
Полная версия интервью Аслана Карацева доступна на «Чемпионате».
- 2 мая 2021
-
19:07
-
18:55
-
18:30
-
18:26
-
17:54
-
17:31
-
17:18
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:42
-
16:10
-
16:07
-
15:48
-
15:42
-
15:03
-
14:53
-
14:07
-
12:45
-
12:03
-
11:47
-
11:12
-
10:21
-
10:17
-
09:47
-
09:24
-
00:47
- 1 мая 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:39
-
22:23
-
20:22
-
19:43
-
19:41
-
19:18