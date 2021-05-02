Карацев: то, как себя держит в форме Федерер — редкость. Было бы интересно сыграть с ним

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о любимых теннисистах детства, смотрит ли теннис и какой у него любимый футбольный клуб.



«В детстве мне нравились Агасси, Сампрас. Когда они ушли, я наблюдал за Федерером. Его игра не сравнится ни с чем. Сейчас он скорее человек, с которым мне интересно сыграть, так как наблюдал с детства за его матчами. То, что он играет в 39 лет – феноменально, как он держит себя в форме – редкость. В его возрасте так двигаться!



Безусловно, я смотрю теннис, если не в полёте, а в номере или на корте и у меня есть время. Женский теннис мне интересен, но его не смотрю.



Удаётся ли поиграть в футбол, как в детстве? Когда было время, то собирались. В прошлом году играл в Минске. Что касается любимых клубов, то в России футбол не особо смотрю. Но мне нравился Роналдиньо в «Барселоне», я и так этот клуб поддерживал. И когда Месси пришёл. Что он творил! Так что выделю «Барселону». Когда смотрю сборные, то болею за нашу команду», — рассказал Карацев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.



Полная версия интервью Аслана Карацева доступна на «Чемпионате».

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