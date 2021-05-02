Надаль: я не показывал своего максимума в Барселоне. Такая победа придала мне уверенности

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своих игровых кондициях во время турнира в Барселоне, а также поделился тем, что для него значит турнир в Мадриде.



«Турнир в Барселоне был важен для меня. С самого начала я не играл изо всех сил, но смог сохранить позитивный настрой, принять вызов и попытаться выигрывать матчи, не показывая при этом максимум своих возможностей. Я смог добиться ещё одного важного титула в своей карьере. Это важно для моей уверенности.



Я действительно верю, что победа в таких турнирах, когда вы не показываете свою лучшую игру, может иметь большое значение для следующих.



Мадрид — самое сложное соревнование на грунте для меня, многие это знают. Но в то же время — одно из самых эмоциональных событий, когда ты играешь дома. У нас снова будет шанс сыграть при публике. Это значит для меня очень многое. Рад быть здесь», — рассказал Надаль официальному сайту ATP.



Напомним, что «Мастерс» в Мадриде пройдёт со 2 по 9 мая 2021 года. Рафаэль Надаль начнёт соревнование со второго круга. Он сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Карлос Алкарас Гарфия (Испания). Призовой фонд турнира составляет € 2 614 465.

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