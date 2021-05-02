Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Мадриде

Американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.
В матче первого круга соревнований Пол со счётом 6:4, 7:5 обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро.
Встреча продолжалась 1 час и 35 минут. Пол 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Мартинес-Портеро, занимающий 100-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, 2 раза ошибался на подаче и не воспользовался одним шансом взять подачу соперника.
Поединок Рублёва и Пола состоится послезавтра, 4 мая.
Напомним, в основную сетку турнира также попали россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Возглавил посев вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.
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