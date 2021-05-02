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Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Мадриде

Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Томми Пол вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

В матче первого круга соревнований Пол со счётом 6:4, 7:5 обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро.

Встреча продолжалась 1 час и 35 минут. Пол 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Мартинес-Портеро, занимающий 100-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса, 2 раза ошибался на подаче и не воспользовался одним шансом взять подачу соперника.

Поединок Рублёва и Пола состоится послезавтра, 4 мая.

Напомним, в основную сетку турнира также попали россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Возглавил посев вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Мадрид (м). 1-й круг
02 мая 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
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