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Павлюченкова обыграла Плишкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Павлюченкова обыграла Плишкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) благодаря победе в матче с шестой сеяной чешкой Каролиной Плишковой. Итоговый счёт встречи – 6:0, 7:5 в пользу россиянки.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Павлюченкова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Плишковой – 2 эйса, 7 двойных ошибок и 1 спасённый брейк-пойнт из 5.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поборется с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) – Дженнифер Брэйди (США).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, которую ранее выбила другая россиянка — Вероника Кудерметова.

Мадрид (ж). 2-й круг
02 мая 2021, воскресенье. 15:55 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5  
6 		7  
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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