Павлюченкова обыграла Плишкову и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) благодаря победе в матче с шестой сеяной чешкой Каролиной Плишковой. Итоговый счёт встречи – 6:0, 7:5 в пользу россиянки.
Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Павлюченкова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Плишковой – 2 эйса, 7 двойных ошибок и 1 спасённый брейк-пойнт из 5.
За выход в четвертьфинал Павлюченкова поборется с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) – Дженнифер Брэйди (США).
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, которую ранее выбила другая россиянка — Вероника Кудерметова.
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