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Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Шаповаловым

Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Шаповаловым
Теннис / ATP 0

23-летний казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Бублик в двух сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Бублик 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и спас 2 брейк-пойнта из 5. На счету Фучовича – 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Во втором круге Бублику предстоит сразиться с канадцем Денисом Шаповаловым (11).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш титула.

Мадрид (м). 1-й круг
02 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3  
7 7 		6  
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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