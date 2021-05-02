Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Шаповаловым

23-летний казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Бублик в двух сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Бублик 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и спас 2 брейк-пойнта из 5. На счету Фучовича – 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Во втором круге Бублику предстоит сразиться с канадцем Денисом Шаповаловым (11).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш титула.