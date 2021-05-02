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Серена Уильямс с дочерью и мужем посетила спа-процедуры

Серена Уильямс с дочерью и мужем посетила спа-процедуры
Теннис / WTA 0
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала совместный снимок с семьёй в «Инстаграме».

На фото запечатлена забавная ситуация: трёхлетняя дочь Серены Олимпия якобы рассказывает отцу Алексису Оганяну общий с матерью секрет. Уильямс прикрыла рот руками от удивления.

Публикация доступна в «инстаграме» титулованной американской теннисистки.

«В день спа Олимпия начинает выдавать секреты», — написала Уильямс в описании к посту.

Ранее стало известно, что теннисистка выступит на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) перед стартом на «Ролан Гаррос».

Отметим, что после возвращения из декретного отпуска (Уильямс стала матерью в начале сентября 2017 года) Серена выиграла лишь один турнир в 2020 году в Окленде (Новая Зеландия). В рейтинге WTA Серена находится на восьмой позиции.

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