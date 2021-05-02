Медведев с Демолинером с победы стартовали на «Мастерсе» в Мадриде в парном разряде

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вместе с представителем Бразилии Марсело Демолинером одержал победу на старте турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в парном разряде.
В матче 1/16-й финала россиянин и бразилец на тай-брейке обыграли дуэт из Великобритании Даниэль Эванс – Нил Скупски со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Медведев и Демолинер 1 раз подавали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7. Эванс и Скупски один раз ошиблись на подаче и использовали 2 шанса из 4 взять подачу соперников.
В следующем раунде российско-бразильский дуэт сыграет с победителями матча Весли Колхоф (Нидерланды)/ Лукаш Кубот (Польша) — Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция).
- 2 мая 2021
-
19:07
-
18:55
-
18:30
-
18:26
-
17:54
-
17:31
-
17:18
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:42
-
16:10
-
16:07
-
15:48
-
15:42
-
15:03
-
14:53
-
14:07
-
12:45
-
12:03
-
11:47
-
11:12
-
10:21
-
10:17
-
09:47
-
09:24
-
00:47
- 1 мая 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:39
-
22:23
-
20:22
-
19:43
-
19:41
-
19:18