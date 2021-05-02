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Медведев с Демолинером с победы стартовали на «Мастерсе» в Мадриде в парном разряде

Медведев с Демолинером с победы стартовали на «Мастерсе» в Мадриде в парном разряде
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вместе с представителем Бразилии Марсело Демолинером одержал победу на старте турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче 1/16-й финала россиянин и бразилец на тай-брейке обыграли дуэт из Великобритании Даниэль Эванс – Нил Скупски со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Медведев и Демолинер 1 раз подавали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7. Эванс и Скупски один раз ошиблись на подаче и использовали 2 шанса из 4 взять подачу соперников.

В следующем раунде российско-бразильский дуэт сыграет с победителями матча Весли Колхоф (Нидерланды)/ Лукаш Кубот (Польша) — Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция).

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