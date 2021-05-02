Басилашвили прокомментировал победу в финале турнира ATP-250 в Мюнхене

35-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили (5) поделился эмоциями после победы в финале турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В матче за титул грузин в двух сетах обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа (7) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Отметим, что по ходу соревнований Басилашвили не отдал соперникам ни одного сета.
«Это было нелегко. В конце матча я был напряжённым. Играть с Яном – всегда было непросто, он сильный боец и отлично играет в теннис. Поэтому я очень счастлив. Кондиции, которые я набрал в Германии, меня устраивают. Это мой пятый титул, он придаст мне уверенности, импульса на грядущих турнирах», — приводит слова Басилашвили сайт ATP.
Для Басилашвили титул в Мюнхене стал пятым в карьере и вторым в сезоне. Ранее он выигрывал в Пекине (2018), Гамбурге (в 2018-м и 2019-м) и Дохе (2021).
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