Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев случайно попал мячом в голову своего напарника на турнире в Мадриде

Даниил Медведев случайно попал мячом в голову своего напарника на турнире в Мадриде
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в неприятный инцидент по ходу стартового матча на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) в парном разряде.

Выполняя подачу, Медведев угодил прямо в голову своего напарника бразильца Марсело Демолинера. От силы удара Демолинер не сдержал крика.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Tennis TV.

Отметим, что инцидент никак не отразился на итоговом результате. Россиянин и бразилец на тай-брейке обыграли дуэт из Великобритании Даниэль Эванс – Нил Скупски со счётом 6:3, 7:6 (7:4) и вышли в следующий раунд, где сыграют с победителями матча Весли Колхоф (Нидерланды)/ Лукаш Кубот (Польша) — Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция).

«Проверяли реакцию сердца и лёгких на нагрузку». Медведев возвращается после коронавируса
Тренер российского теннисиста рассказал, как проходит восстановление Даниила и где он собирается выступать.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021