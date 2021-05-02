Даниил Медведев случайно попал мячом в голову своего напарника на турнире в Мадриде
Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в неприятный инцидент по ходу стартового матча на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) в парном разряде.
Выполняя подачу, Медведев угодил прямо в голову своего напарника бразильца Марсело Демолинера. От силы удара Демолинер не сдержал крика.
Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Tennis TV.
Отметим, что инцидент никак не отразился на итоговом результате. Россиянин и бразилец на тай-брейке обыграли дуэт из Великобритании Даниэль Эванс – Нил Скупски со счётом 6:3, 7:6 (7:4) и вышли в следующий раунд, где сыграют с победителями матча Весли Колхоф (Нидерланды)/ Лукаш Кубот (Польша) — Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция).
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Тренер российского теннисиста рассказал, как проходит восстановление Даниила и где он собирается выступать.
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