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Рамос-Виньолас на тай-брейке обыграл Норри и взял титул в Эшториле

Рамос-Виньолас на тай-брейке обыграл Норри и взял титул в Эшториле
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас взял титул на турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Для 33-летнего Рамоса он стал третьим в карьере на уровне ATP: ранее он выигрывал — в 2016 году в Бостаде (Швеция) и в 2019-м в Гштааде (Швейцария).

В решающем матче испанец на тай-брейке вырвал победу у представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты.

Рамос 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Норри – 6 эйсов и 4 спасённых брейк-пойнта из 11.

В 2019-м году титул в Эшториле завоёвывал греческий теннисист Стефанос Циципас, в 2020-м — соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Эшторил. Финал
02 мая 2021, воскресенье. 18:10 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
46
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		3 6 3
         
Кэмерон Норри
50
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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