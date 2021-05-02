Рамос-Виньолас на тай-брейке обыграл Норри и взял титул в Эшториле

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас взял титул на турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Для 33-летнего Рамоса он стал третьим в карьере на уровне ATP: ранее он выигрывал — в 2016 году в Бостаде (Швеция) и в 2019-м в Гштааде (Швейцария).

В решающем матче испанец на тай-брейке вырвал победу у представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты.

Рамос 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Норри – 6 эйсов и 4 спасённых брейк-пойнта из 11.

В 2019-м году титул в Эшториле завоёвывал греческий теннисист Стефанос Циципас, в 2020-м — соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.