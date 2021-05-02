Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

21-летняя Рыбакина уступила Мертенс в борьбе за выход в третий круг турнира в Мадриде

21-летняя Рыбакина уступила Мертенс в борьбе за выход в третий круг турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0

21-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

На пути Рыбакиной встала 16-я ракетка мира представительница Нидерландов Элисе Мертенс. Рыбакина в борьбе отдала Мертенс два сета со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

Рыбакина 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Мертенс – 4 эйса, 5 невынужденных ошибок и 6 спасённых брейк-пойнта из 20.

За выход в четвертьфинал Мертенс сразится с третьей ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, которую ранее выбила россиянка Вероника Кудерметова.

Мадрид (ж). 2-й круг
02 мая 2021, воскресенье. 18:55 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7  
6 4 		5  
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021