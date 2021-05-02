21-летняя Рыбакина уступила Мертенс в борьбе за выход в третий круг турнира в Мадриде

21-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

На пути Рыбакиной встала 16-я ракетка мира представительница Нидерландов Элисе Мертенс. Рыбакина в борьбе отдала Мертенс два сета со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

Рыбакина 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Мертенс – 4 эйса, 5 невынужденных ошибок и 6 спасённых брейк-пойнта из 20.

За выход в четвертьфинал Мертенс сразится с третьей ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, которую ранее выбила россиянка Вероника Кудерметова.