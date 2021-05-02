21-летняя Рыбакина уступила Мертенс в борьбе за выход в третий круг турнира в Мадриде

21-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
На пути Рыбакиной встала 16-я ракетка мира представительница Нидерландов Элисе Мертенс. Рыбакина в борьбе отдала Мертенс два сета со счётом 6:7 (4:7), 5:7.
Рыбакина 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Мертенс – 4 эйса, 5 невынужденных ошибок и 6 спасённых брейк-пойнта из 20.
За выход в четвертьфинал Мертенс сразится с третьей ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, которую ранее выбила россиянка Вероника Кудерметова.
- 2 мая 2021
-
22:36
-
21:58
-
21:02
-
20:33
-
20:08
-
19:42
-
19:07
-
18:55
-
18:30
-
18:26
-
17:54
-
17:31
-
17:18
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:42
-
16:10
-
16:07
-
15:48
-
15:42
-
15:03
-
14:53
-
14:07
-
12:45
-
12:03
-
11:47
-
11:12
-
10:21
-
10:17
-
09:47
-
09:24
-
00:47
- 1 мая 2021
-
23:50
-
22:58