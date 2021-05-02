Виктория Азаренко прокомментировала третий за сезон пропуск турнира из-за травмы

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась по поводу того, что в третий раз за текущий сезон снимается с турнира из-за травмы.

Ранее стало известно, что Азаренко снялась с текущего турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы поясницы. А в начале марта белоруска отменила своё выступление на турнире в Дубае (ОАЭ) из-за повреждения спины, которое также не позволило ей доиграть полуфинальный поединок на соревнованиях в Дохе (Катар).

«Этот сезон действительно разочаровывает меня с точки зрения физического здоровья. Временами я чувствовала, что играю очень хорошо, но в то же время не могла поддерживать свой уровень», — приводит слова Азаренко официальный «твиттер» WTA.

Виктория Азаренко снялась с турнира в Мадриде из-за травмы поясницы

Виктория Азаренко не выступит на турнире в Дубае из-за травмы спины