Андрей Рублёв: для меня грунт — это то покрытие, на котором играют в настоящий теннис

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как относится к грунтовому покрытию перед стартом на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Во втором круге шестой сеяный Рублёв сыграет с представителем США Томми Полом. Статистика их встреч — 2:0 в пользу россиянина. Рублёв обыгрывал Пола на грунтовом турнире в Гамбурге в 2020 году и на харде в Вашингтоне в 2018 году.

«Я точно не знаю, какое покрытие можно назвать моим. Но для меня грунт – это то покрытие, на котором играют в настоящий теннис. На нём обязательно нужно быть в хорошей физической форме, включать интеллект. На грунте нет того везения, которое порой происходит на том же харде. Победитель здесь не появляется из ниоткуда», — сказал Рублёв в интервью пресс-службе ATP.