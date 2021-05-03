Оже-Альяссим: сотрудничество с Тони Надалем не улучшит мой рейтинг автоматически

20-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, как на его карьеру повлияет сотрудничество с известным тренером, дядей Рафаэля Надаля Тони Надалем.

«Судя по отзывам, все видят в нашем сотрудничестве только хорошее – мой тренер Фредерик, остальные члены команды, моя семья и другие тренеры и игроки в туре. Даст ли мне это преимущество? Посмотрим, но я думаю, что в конечном итоге важнее всего происходящее на корте, и я всё равно должен работать – сотрудничество с Тони не улучшает мои выступления или рейтинг автоматически.

Даже с Тони я всё тот же игрок с тем же мышлением, но я просто стараюсь прибавлять понемногу каждый день. Если хорошо тренироваться и прибавлять, всё остальное приложится – для меня это главное», — сказал Оже-Альяссим в интервью Eurosport.

На данный момент юный канадец занимает 20-ю позицию в рейтинге ATP.