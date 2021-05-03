Николоз Басилашвили поднялся на четыре строчки в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 3 мая грузинский теннисист Николоз Басилашвили, выигравший турнир ATP-250 в Мюнхене, поднялся на 31-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает третью строчку.
Рейтинг АТР. 3 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9810.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9700.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8365.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7910.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6000.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3765.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3493.
...
23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280...
27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2087...
31 (35). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1850.
- 3 мая 2021
-
08:25
-
08:18
-
00:52
-
00:31
- 2 мая 2021
-
23:34
-
22:36
-
21:58
-
21:02
-
20:33
-
20:08
-
19:42
-
19:07
-
18:55
-
18:30
-
18:26
-
17:54
-
17:31
-
17:18
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:42
-
16:10
-
16:07
-
15:48
-
15:42
-
15:03
-
14:53
-
14:07
-
12:45
-
12:03
-
11:47
-
11:12
-
10:21
-
10:17