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Николоз Басилашвили поднялся на четыре строчки в рейтинге ATP

Николоз Басилашвили поднялся на четыре строчки в рейтинге ATP
Теннис / ATP 0
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В обновлённом рейтинге ATP от 3 мая грузинский теннисист Николоз Басилашвили, выигравший турнир ATP-250 в Мюнхене, поднялся на 31-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает третью строчку.

Рейтинг АТР. 3 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9810.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9700.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8365.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7910.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6000.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3765.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3493.
...
23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280...
27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2087...
31 (35). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1850.

2-й титул ATP-250 в сезоне для Басилашвили. За всю неделю в Мюнхене он не отдал ни сета
Лунная походка Майкла Джексона, розыгрыш в 30 ударов и другие интересные моменты соревнования в столице Баварии в нашем видеообзоре.
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