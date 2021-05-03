Николоз Басилашвили поднялся на четыре строчки в рейтинге ATP

2-й титул ATP-250 в сезоне для Басилашвили. За всю неделю в Мюнхене он не отдал ни сета

Лунная походка Майкла Джексона, розыгрыш в 30 ударов и другие интересные моменты соревнования в столице Баварии в нашем видеообзоре.