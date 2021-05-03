Александр Зверев обошёл Рафаэля Надаля в чемпионской гонке ATP. В топ-5 — трое россиян
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 3 мая немецкий теннисист Александр Зверев опередил испанца Рафэаля Надаля и занял восьмую строчку. В топ-5 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев. Лидирует представитель Греции Стефанос Циципас.
Чемпионская гонка ATP. 3 мая
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 2840.
2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 2490.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2320.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 2130.
5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1505.
6 (6). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440.
7 (7). Янник Синнер (Италия) — 1220.
8 (9). Александр Зверев (Германия) — 1070.
9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 1040.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 900.
...
30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 450.
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