Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александр Зверев обошёл Рафаэля Надаля в чемпионской гонке ATP. В топ-5 — трое россиян

Александр Зверев обошёл Рафаэля Надаля в чемпионской гонке ATP. В топ-5 — трое россиян
Теннис / ATP 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 3 мая немецкий теннисист Александр Зверев опередил испанца Рафэаля Надаля и занял восьмую строчку. В топ-5 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев. Лидирует представитель Греции Стефанос Циципас.

Чемпионская гонка ATP. 3 мая
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 2840.
2 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 2490.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2320.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 2130.
5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1505.
6 (6). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440.
7 (7). Янник Синнер (Италия) — 1220.
8 (9). Александр Зверев (Германия) — 1070.
9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 1040.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 900.
...
30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 450.

«Долгое время играл через боль». Аслан Карацев рассказал о своём прорыве в элиту тенниса
Наконец-то подробное интервью с игроком, который в этом сезоне удивил весь спортивный мир.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021