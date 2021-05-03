Даниил Медведев рассказал, как перенёс коронавирус

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после стартовой победы на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) в парном разряде рассказал, как его организм справился с коронавирусом.

Напомним, в середине апреля Медведев сдал положительный тест на COVID-19 перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Через 10 дней он приступил к тренировкам.

«У меня были симптомы сильной простуды. Нос и горло были немного заложены, несколько дней чувствовал слабость. Но на этом всё.

Возвращаться было непросто – особенно первые четыре-пять дней. Потому что до этого десять дней пролежал в кровати. Но я полторы недели хорошо тренировался, только что выиграл в паре, так что всё хорошо», — приводит слова Медведева португальский журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».

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