Павлюченкова высказалась о победе над девятой ракеткой мира Плишковой

29-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как отнеслась к тому, что впервые с февраля 2020 года обыграла соперницу из топ-10.

Ранее Павлюченкова выбила из турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) девятую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову. Итоговый счёт в матче второго круга – 6:0, 7:5 в пользу россиянки. За выход в четвертьфинал Павлюченкова поборется с американкой Дженнифер Брэйди.

«Конечно, победа – это приятный бонус, ради этого мы и выступаем, но в целом я просто довольна тем, как я играю. Надеюсь, я набираюсь уверенности перед следующими матчами и грядущими турнирами», — приводит слова Павлюченковой сайт WTA.

На данный момент Анастасия Павлюченкова занимает 41-ю позицию в рейтинге лучших теннисисток мира.