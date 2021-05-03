Павлюченкова высказалась о победе над девятой ракеткой мира Плишковой

29-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как отнеслась к тому, что впервые с февраля 2020 года обыграла соперницу из топ-10.
Ранее Павлюченкова выбила из турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) девятую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову. Итоговый счёт в матче второго круга – 6:0, 7:5 в пользу россиянки. За выход в четвертьфинал Павлюченкова поборется с американкой Дженнифер Брэйди.
«Конечно, победа – это приятный бонус, ради этого мы и выступаем, но в целом я просто довольна тем, как я играю. Надеюсь, я набираюсь уверенности перед следующими матчами и грядущими турнирами», — приводит слова Павлюченковой сайт WTA.
На данный момент Анастасия Павлюченкова занимает 41-ю позицию в рейтинге лучших теннисисток мира.
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