Появилась информация о допустимом количестве зрителей на грядущем «Ролан Гаррос»

Стало известно, сколько зрителей смогут посещать матчи Открытого чемпионата Франции, который пройдёт в период с 30 мая по 13 июня.
Tennis Majors, ссылаясь на слова министра народного образования по делам молодежи и спорта Франции Жана-Мишеля Бланкера, сообщает, что до 9 июня корты будут заполнены на не более чем 35%, то есть число зрителей не будет превышать 1 тыс. человек. При этом в день на турнир смогут прийти не более 5 тыс. зрителей.
С 9 июня ограничительные меры из-за COVID-19 во Франции планируют ослабить, поэтому нельзя исключать, что ближе к финальным поединкам заполняемость стадионов на «Ролан Гаррос» будет на уровне 65% занимаемых мест с максимальным числом зрителей на одном матче до 5 тыс. человек.
Говоря о вечерних сессиях, Бланкер отметил, что если эпидемиологическая ситуация позволит, то будет отменено решение проводить их без зрителей из-за действующего комендантского часа. «Рассматривается возможность их присутствия с соответствующим заполненным формуляром справки», — добавил министр.
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