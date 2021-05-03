Даниил Медведев: меня вообще всё бесит, когда я перехожу с харда на грунт

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от старта на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания).
«Не думаю, что мои отношения с грунтом изменятся. Мои удары и движение не работают на этом покрытии. Когда я перехожу с харда на грунт, меня вообще всё бесит, мне не нравится находиться на корте – что для меня странно. Но потом я привыкаю, и все идёт лучше.
Моя цель на грунтовый сезон – выиграть хотя бы по матчу. Конечно, хочется и титулы, но на грунте нужно двигаться поступательно и адаптироваться.
Меня мотивирует то, что я способен побеждать. Два года назад я обыгрывал на грунте лучших. Я был в хорошей форме и понял, что способен на это.
В Мадриде мне может быть проще, чем на других грунтовых турнирах, потому что город на возвышенности, и это делает корты чуть больше похожими на хард», — приводит слова россиянина сайт ATP.
- 3 мая 2021
-
11:50
-
11:32
-
11:01
-
10:46
-
10:27
-
09:38
-
09:19
-
08:25
-
08:18
-
00:52
-
00:31
- 2 мая 2021
-
23:34
-
22:36
-
21:58
-
21:02
-
20:33
-
20:08
-
19:42
-
19:07
-
18:55
-
18:30
-
18:26
-
17:54
-
17:31
-
17:18
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:42
-
16:10
-
16:07
-
15:48
-
15:42
-
15:03
-
14:53