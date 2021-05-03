Даниил Медведев: меня вообще всё бесит, когда я перехожу с харда на грунт

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от старта на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Не думаю, что мои отношения с грунтом изменятся. Мои удары и движение не работают на этом покрытии. Когда я перехожу с харда на грунт, меня вообще всё бесит, мне не нравится находиться на корте – что для меня странно. Но потом я привыкаю, и все идёт лучше.

Моя цель на грунтовый сезон – выиграть хотя бы по матчу. Конечно, хочется и титулы, но на грунте нужно двигаться поступательно и адаптироваться.

Меня мотивирует то, что я способен побеждать. Два года назад я обыгрывал на грунте лучших. Я был в хорошей форме и понял, что способен на это.

В Мадриде мне может быть проще, чем на других грунтовых турнирах, потому что город на возвышенности, и это делает корты чуть больше похожими на хард», — приводит слова россиянина сайт ATP.