Видеообзор сенсационной победы Муховой над Осакой на турнире в Мадриде

20-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова сенсационно выбила с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) вторую ракетку мира японку Наоми Осаку.
В матче второго круга Мухова в трёх сетах обыграла Осаку со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
Мухова 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и спасла 4 брейк-пойнта из 8. На счету Осаки – 5 эйсов, 3 невынужденные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Право на выход в четвертьфинал Мухова оспорит с греческой теннисисткой Марией Саккари.
Призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 2 549 105. Турнир продлится до 8 мая. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, которую ранее выбила россиянка Вероника Кудерметова.
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