Медведев – о возможном матче с Давидовичем в Мадриде: он провёл на грунте 4 турнира, я – 0

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о преимуществах, которые будут у его потенциальных соперников на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, Медведев на две недели выбыл из тура из-за положительного теста на коронавирус, который он сдал перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Конечно, мне будет сложнее нежели другим парням. К примеру, на старте я, возможно, буду играть с Алехандро Давидовичем Фокина. Он провёл на грунте уже четыре турнира. А я – ноль.

Мне определённо нужно выиграть несколько матчей, чтобы набраться уверенности на грунте, потому что это самое главное», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В матче второго круга второй сеяный Медведев встретится с победителем встречи Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Алехандро Давидович Фокина (Испания).

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