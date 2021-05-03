Аслан Карацев вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Диего Шварцманом

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В стартовой встрече Карацев в двух сетах обыграл француза Уго Умбера со счётом в двух сетах 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.
Карацев 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Умбера — 3 эйса и 1 двойная ошибка.
Во втором круге Карацев сразится с девятой ракеткой мира, аргентинцем Диего Шварцманом (7).
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш титула. Первым номером посева стал испанец Рафаэль Надаль — пятикратный обладатель титула в Мадриде.
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