Бресник: последние пять лет Тим вместе с Джоковичем был вторым на грунте после Надаля
Гюнтер Бресник, бывший тренер четвёртой ракетки австрийца Доминика Тима высказался по поводу перспектив экс подопечного в текущем грунтовом сезоне. Тим играл под руководством Бресника с самого детства, вместе они проработали 17 лет.
«Доминик – самый большой знак вопроса. Я знаю, что он в отличной физической форме. Остальное – неясно.
Последние пять лет Доминик вместе с Джоковичем был вторым на грунте после Надаля. Думаю, Тиму по силам сыграть в четвертьфинале или полуфинале Мадрида или Рима. Тогда он будет уверен в себе на «Ролан Гаррос»», — приводит слова Бресника Heute.
Напомним, после вылета с турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) во втором круге Тим взял пауза на восстановление от травм и пропустил полтора месяца.
Бресник, тренировавший Тима 17 лет, требует у теннисиста $ 550 тыс.
Тим: перерыв выдался хорошим, я много тренировался. Моя цель — «Ролан Гаррос»
«Я провалился в яму». Куда пропал Доминик Тим, которого недавно называли Принцем грунта?
Чемпион Барселоны-2019 снимается с одного турнира за другим. Оказывается, у австрийца проблема не только с травмой колена.
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