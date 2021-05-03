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Бресник: последние пять лет Тим вместе с Джоковичем был вторым на грунте после Надаля

Бресник: последние пять лет Тим вместе с Джоковичем был вторым на грунте после Надаля
Теннис / ATP 0

Гюнтер Бресник, бывший тренер четвёртой ракетки австрийца Доминика Тима высказался по поводу перспектив экс подопечного в текущем грунтовом сезоне. Тим играл под руководством Бресника с самого детства, вместе они проработали 17 лет.

«Доминик – самый большой знак вопроса. Я знаю, что он в отличной физической форме. Остальное – неясно.

Последние пять лет Доминик вместе с Джоковичем был вторым на грунте после Надаля. Думаю, Тиму по силам сыграть в четвертьфинале или полуфинале Мадрида или Рима. Тогда он будет уверен в себе на «Ролан Гаррос»», — приводит слова Бресника Heute.

Напомним, после вылета с турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) во втором круге Тим взял пауза на восстановление от травм и пропустил полтора месяца.

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