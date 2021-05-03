Аслан Карацев поднялся на третье место в туре по количеству выигранных матчей

Российский теннисист Аслан Карацев вышел на третье место по количеству выигранных матчей в туре ATP-2021. Победа над французом Уго Умбером на старте «Мастерса» в Мадриде (Испания) стала для Карацева 18-ой. Столько же выигранных поединков на своём счету имеют итальянец Янник Синнер и британец Кэмерон Норри.

Больше побед в текущем сезоне одерживали только седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас. У обоих – по 26 выигранных матчей.

Ранее на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) Карацев вышел в финал, где на решающем тай-брейке уступил 10-й ракетке мира, итальянскому теннисисту Маттео Берреттини со счётом в трех сетах 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). Отметим, что на пути к финалу россиянин сумел остановить первую ракетку мира — серба Новака Джоковича.