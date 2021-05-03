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Тони Надаль назвал Ника Кирьоса «шоуменом»

Тони Надаль назвал Ника Кирьоса «шоуменом»
Теннис / ATP 0
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Известный испанский тренер, дядя Рафаэля Надаля, Тони Надаль высказался о личности австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

«Ник – настоящая звезда тура. Он – шоумен. После «Большой тройки» он является одной из величайших мировых звёзд тенниса, за ним больше всего следят молодые игроки, новое поколение ребят», — приводит слова Надаля журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что Кирьос выступит на травяном турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания), который запланирован на период с 20 по 26 июня.

В текущем сезоне 26-летний австралиец принял участие лишь в турнире категории ATP-250 в Мельбурне, где дошёл до третьего круга, и в Открытом чемпионате Австралии. В третьем круге домашнего мэйджора Кирьос выдал пятисетовый матч с австрийцем Домиником Тимом, в котором проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.

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Ник Кирьос не смог выиграть у Доминика Тима, ведя 2:0 по сетам. Ему не помогли ни подача с руки, ни удар между ног, ни споры с арбитром.
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