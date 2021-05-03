Кудерметова в упорной борьбе уступила Квитовой в третьем круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче третьего круга она в упорной борьбе проиграла 12-й ракетке мира чешке Петре Квитовой (9) со счётом 3:6, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Квитовой — 6 эйсов, 3 невынужденные ошибки и 2 спасённых брейк-пойнта из 7.
В следующем раунде соревнований Квитова сразится с победителем матча Эшли Барти (Австралия) – Ига Свёнтек (Польша).
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, которую ранее выбила сама Кудерметова.
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