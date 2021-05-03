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Кудерметова в упорной борьбе уступила Квитовой в третьем круге турнира в Мадриде

Кудерметова в упорной борьбе уступила Квитовой в третьем круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче третьего круга она в упорной борьбе проиграла 12-й ракетке мира чешке Петре Квитовой (9) со счётом 3:6, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Квитовой — 6 эйсов, 3 невынужденные ошибки и 2 спасённых брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде соревнований Квитова сразится с победителем матча Эшли Барти (Австралия) – Ига Свёнтек (Польша).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, которую ранее выбила сама Кудерметова.

Мадрид (ж). 3-й круг
03 мая 2021, понедельник. 15:00 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 4
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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