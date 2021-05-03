Азаренко — о детстве: знаю, каково это — быть голодной

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своём непростом детстве.
«Моя семья была довольно бедна, так что я знаю, каково это – быть голодной. Знаю, что такое принимать пищу и не оставлять ничего на тарелке – тогда ты ешь быстро. Я выросла в Беларуси. У нас довольно холодные зимы, поэтому не всегда была возможность иметь на столе свежие овощи и фрукты. Зимой это дорого. Помню, как бабушка и мама в маленьких стаканах выращивали репчатый и зеленый лук, который мы потом ели. Или ездили за город к бабушке на дачу – это дом, который даже не на дом похож, а на палатку. Там мы выращивали овощи, копали землю. Я знаю, как доить коз, но не делала этого с детства. Тогда узнала о пользе свежих овощей – они наиболее питательны. Мои родители делали много консервов из выращенных продуктов. Даже варенье из яблок – из всего, что у нас было. Наверное, заготавливали 300 литров еды на зиму. Я очень горжусь, что мои родители прошли такой путь. Они всё ещё занимаются этим. Мама выращивает помидоры, перец, огурцы, капусту, которую квасит. Сейчас же у всех есть деньги, поэтому заниматься всем этим сложно», — приводит слова Азаренко by.tribuna.com со ссылкой на подкаст теннисистки Think about it.
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