Удары Надаля и Циципаса попали в подборку худших
Официальный канал ATP Tennis TV опубликовал подборку худших ударов, выполненных в апрельских матчах.
«Апрельские шуты. Кто получит ваш голос?», — гласит подпись поста с подборкой в "инстаграме".
В рейтинг вошли британский теннисист Кэмерон Норри, подавший вторым мячом в нижнюю половину сетки, француз Николя Маю, не попавший по мячу, выполняя смэш на матчболе соперников, колумбиец Роберт Фара, на несколько метров промахнувшийся с лёта, и немец Янник Ганфманн, сорвавший смэш.
Также в подборке оказались 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, не попавший по мячу, выполняя смэш, и грек Стефанос Циципас, укороченный удар которого не долетел до сетки.
Пост можно посмотреть в "инстаграме" Tennis TV.
Рафаэль Надаль: Мадрид – самый сложный грунтовый турнир для меня
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
18:44
-
18:03
-
17:34
-
17:05
-
16:25
-
15:01
-
14:25
-
13:46
-
12:34
-
11:50
-
11:32
-
11:01
-
10:46
-
10:27
-
09:38
-
09:19
-
08:25
-
08:18
-
00:52
-
00:31
- 2 мая 2021
-
23:34
-
22:36
-
21:58
-
21:02
-
20:33
-
20:08
-
19:42
-
19:07
-
18:55
-
18:30
-
18:26
-
17:54
-
17:31
-
17:18
-
17:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам