Пэр прокомментировал совет Тима: мне пришлось поработать, чтобы взять отпуск

Французский теннисист Бенуа Пэр ответил в своём «твиттере» австрийцу Доминику Тиму, который прокомментировал эксцентричное поведение француза и посоветовал Пэру взять отпуск, если тому не хочется играть.

«Мне пришлось поработать, чтобы взять отпуск. Рад снова видеть тебя в туре. У меня нет никаких претензий к твоим словам, каждый может думать и поступать по-разному», — написал Бенуа.

После поражения в Монте-Карло француз сказал, что «ему плевать на игру и он больше не может играть на этом кладбище», а в Барселоне плюнул в сторону судейской вышки из-за несогласия с решениями арбитра.

Ранее появилась информация, что Федерация тенниса Франции (FFT) исключила Пэра из заявки сборной Франции на Олимпиаду в Токио (Япония).