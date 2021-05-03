Квитова — о Кудерметовой: она будет большим чемпионом
Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу в третьем круге турнира в Мадриде (Испания) над россиянкой Вероникой Кудерметовой.
«Безусловно, это был тяжёлый матч. Я очень рада, что справилась психологически. Вероника действительно была на высоте. С тех пор как она выиграла турнир в Чарльстоне, она несомненно здорово играет. Она будет большим чемпионом. Я бы сказала, что весь матч я была не расслаблена, а спокойна. Вот как мне удалось довести дело до победы», — приводит слова Квитовой WTA.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу Петры. Для Квитовой следующим матчем на турнире станет встреча в рамках четвертьфинала с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Ига Свёнтек (Польша).
Кудерметова в упорной борьбе уступила Квитовой в третьем круге турнира в Мадриде
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