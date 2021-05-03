Алкарас Гарфия — о матче с Надалем: это лучший подарок на 18-летие. Это исполнение мечты

17-летний испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия рассказал об ожиданиях от встречи на турнире в Мадриде (Испания) с соотечественником Рафаэлем Надалем. Матч состоится в день рождения Алкараса.

«Это лучший подарок на день рождения. Это исполнение мечты – сыграть с Рафой в Мадриде. Я никогда не забуду этот момент. Буду учиться у Рафы. Постараюсь не думать, с кем я играю, насколько это важный матч. Постараюсь сохранять спокойствие, играть в свой теннис, учиться и получать удовольствие», — приводит слова Алкараса Tennis Channel в «Твиттере».

Карлос Алкарас Гарфия и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграют в матче второго круга турнира в Мадриде. Призовой фонд соревнования составляет €2 614 465.