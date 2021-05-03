Наоми Осака станет одной из ведущих бала нью-йоркского Института костюма

Японская теннисистка Наоми Осака станет одной из ведущих Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма, сообщает WTA. Этот бал считается одним из главных модных событий года.

Мероприятие пройдёт 13 сентября в нью-йоркском Метрополитен-музее, через два дня после женского финала US Open. Вместе с Осакой обязанности распорядителей будут выполнять актЁр Тимоти Шаламе, певица Билли Айлиш и поэтесса Аманда Горман.

Теннис всегда занимал важное место на престижном Met Gala, так как главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур является большой фанаткой этого вида спорта. Американка Серена Уильямс, россиянка Мария Шарапова и швейцарец Роджер Федерер были частыми приглашёнными на мероприятие.