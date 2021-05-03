Медведев — о попадании напарнику в голову мячом: он сказал, что у него один глаз не видит

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал инцидент, произошедший в стартовом матче на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) в парном разряде. Выполняя подачу, Медведев угодил прямо в голову своего напарника бразильца Марсело Демолинера.
«Это был сложный момент. Он очень жёстко пошутил – встал и сказал, что у него один глаз не видит. Я очень испугался – и за него, и за себя, я же не хочу испытывать такие эмоции. Но потом он сказал, что пошутил», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Этот инцидент не помешал россиянину и бразильцу на тай-брейке обыграть дуэт из Великобритании Даниэль Эванс – Нил Скупски со счётом 6:3, 7:6 (7:4) и выйти в 1/8 финала, где они сыграют с победителями матча Весли Колхоф (Нидерланды)/ Лукаш Кубот (Польша) — Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция).
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