Бенчич: в Мадриде есть ощущение, что играешь в зале

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала об особенностях корта в Мадриде (Испания).

«В Чарлстоне зелёный грунт. А в Мадриде есть ощущение, что играешь в зале. Центральный корт очень открытый, но на других, где я играла сегодня и первый раунд, крыша не очень высокая, поэтому кажется, что играешь в зале. К тому же корт быстрый, потому что мы на возвышенности. Хорошие условия, мне подходят. Грунт здесь быстрее обычного», — приводит слова Бенчич WTA.

В матче третьего круга турнира в Мадриде Бенчич обыграла представительницу Туниса Онс Жабер, которая снялась с соревнования, со счётом 7:6 (7:2), 4:3. Теперь Белинда поспорит за выход в полуфинал турнира с испанкой Паулой Бадоса. Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105.

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