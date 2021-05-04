«Увижу Рианну – упаду в обморок». Осака отреагировала на то, что станет ведущей Met Gala
Вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака отреагировала на новость о том, что вошла в состав ведущих Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма. Данное мероприятие считается своеобразным модным «Оскаром».
«Если увижу Рианну (певица, актриса, продюсер – прим. «Чемпионата»), то упаду в обморок, обещаю», — написала Осака в своём «твиттере».
Отметим, что вместе с Осакой роль распорядителей на Met Gala возьмут на себя американская певица Билли Айлиш, номинант премии «Оскар» Тимоти Шаламе и поэтесса Аманда Горман, выступавшая на инаугурации президента США.
Интересно, что мероприятие пройдёт 13 сентября – через два дня после проведения женского финала US Open-2021. Темой события стала культура и мода США.
Наоми Осака станет одной из ведущих бала нью-йоркского Института костюма
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