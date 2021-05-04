Янник Синнер: мне бы хотелось иметь характер, как у Марии Шараповой

18-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о личности пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», российской теннисистки Марии Шараповой.

Публикация доступна в «инстаграме» итальянского теннисиста.

«Мне повезло, что я встречался с Шараповой лично. Меня впечатлил её профессионализм. Она показывала невероятный теннис, впрочем, это и так понятно по её результатам. У неё особая психология, которой обладает довольно небольшое число теннисистов. Мне бы хотелось иметь такой характер.

Они с Надалем похожи только в одном – собрали в себе множество вещей, которые делают их уникальными. После встречи с ними ты хочешь стать лучше не только как теннисист, но и как человек», — приводит слова итальянца Tennis World USA.

Отметим, что тренер Синнера — Риккардо Пьятти — также являлся наставником Шараповой в завершающий период её карьеры.

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