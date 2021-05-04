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Андрей Рублёв: надеюсь в режиме нон-стоп отыграть весь грунтовой сезон

Андрей Рублёв: надеюсь в режиме нон-стоп отыграть весь грунтовой сезон
Теннис / ATP 0

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какое значение для него имеют старты на грунтовых турнирах в текущем сезоне.

«Когда моё место в рейтинге стало достаточно высоким, я был где-то в тридцатке лучших, я дважды травмировался, причём летом, два грунтовых сезона подряд. В прошлом году пришла пандемия.

Вот так неудачно прошли для меня три грунтовых сезона. И вот, наконец, я здесь. Надеюсь, это будет мой первый год, когда я на высоком уровне в режиме нон-стоп отыграю весь грунтовый сезон, все турниры», — приводит слова россиянина сайт ATP.

Сегодня, 4 мая шестой сеяный Рублёв проведёт стартовый матч на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где сыграет с американцем Томми Полом.

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