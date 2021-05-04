Эшли Барти опубликовала снимки своего первого корта с сеткой из скотча
Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти опубликовала в «Твиттере» снимки своего первого корта.
Публикация доступна в «твиттере» Эшли Барти.
«Во время ремонта дома мама с папой обнаружили мой самый первый корт. Импровизированная сетка из скотча немного высоковата.
Хотела бы я знать, сколько часов провела, набивая мячи об эту кирпичную стену», — написала Барти в описании к публикации.
Ранее Барти вышла в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В третьем круге она в двух сетах обыграла представительницу Польшу Игу Свёнтек со счётом 7:5, 6:4. Право сыграть в полуфинале «Мастерса» австралийка оспорит с чешкой Петрой Квитовой, которая в упорной борьбе обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
Наши против «Большой тройки». Даниил Медведев и Андрей Рублёв тоже начали громить кумиров
10 российских теннисистов имеют в своём активе победы над Федерером, Надалем или Джоковичем. А кому же удалось обыграть всех троих?
Рекомендуем вам
- 4 мая 2021
-
11:37
-
10:57
-
10:24
-
09:55
-
00:32
- 3 мая 2021
-
23:26
-
22:48
-
22:23
-
21:49
-
21:24
-
20:48
-
19:50
-
19:27
-
18:44
-
18:03
-
17:34
-
17:05
-
16:25
-
15:01
-
14:25
-
13:46
-
12:34
-
11:50
-
11:32
-
11:01
-
10:46
-
10:27
-
09:38
-
09:19
-
08:25
-
08:18
-
00:52
-
00:31
- 2 мая 2021
-
23:34
-
22:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам