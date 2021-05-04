Эшли Барти опубликовала снимки своего первого корта с сеткой из скотча

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти опубликовала в «Твиттере» снимки своего первого корта.

Публикация доступна в «твиттере» Эшли Барти.

«Во время ремонта дома мама с папой обнаружили мой самый первый корт. Импровизированная сетка из скотча немного высоковата.

Хотела бы я знать, сколько часов провела, набивая мячи об эту кирпичную стену», — написала Барти в описании к публикации.

Ранее Барти вышла в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В третьем круге она в двух сетах обыграла представительницу Польшу Игу Свёнтек со счётом 7:5, 6:4. Право сыграть в полуфинале «Мастерса» австралийка оспорит с чешкой Петрой Квитовой, которая в упорной борьбе обыграла россиянку Веронику Кудерметову.