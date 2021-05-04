Карен Хачанов высказался о прекращении выдачи виз посольством США в России

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на новость о том, что посольство США в России сократит консульские услуги: с 12-го мая они будут оказываться только в экстренном порядке гражданам США, также ограничения коснутся иммиграционных виз для россиян.

«Конечно не очень приятно слышать такие новости, так как у нас, в теннисе проходит очень много различных турниров в США, и сейчас, видимо, делать визу будет гораздо муторнее и сложнее. Да и вообще пока что всё выглядит так, что летать становится сложнее и сложнее со всей сложившейся ситуацией.

Будем надеяться, что в скором времени всё нормализуется и вернётся на круги своя», — приводит слова Хачанова РБК-Спорт.

Сегодня, 4-го мая Хачанов стартует на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В первом круге соревнований он сыграет с японцем Кеем Нисикори.

В Минспорта сообщили о дальнейших шагах после решения посольства США прекратить выдачу виз