Карен Хачанов высказался о прекращении выдачи виз посольством США в России

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на новость о том, что посольство США в России сократит консульские услуги: с 12-го мая они будут оказываться только в экстренном порядке гражданам США, также ограничения коснутся иммиграционных виз для россиян.
«Конечно не очень приятно слышать такие новости, так как у нас, в теннисе проходит очень много различных турниров в США, и сейчас, видимо, делать визу будет гораздо муторнее и сложнее. Да и вообще пока что всё выглядит так, что летать становится сложнее и сложнее со всей сложившейся ситуацией.
Будем надеяться, что в скором времени всё нормализуется и вернётся на круги своя», — приводит слова Хачанова РБК-Спорт.
Сегодня, 4-го мая Хачанов стартует на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В первом круге соревнований он сыграет с японцем Кеем Нисикори.
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