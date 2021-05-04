12-я ракетка мира Карреньо-Буста: мне вредит такая система рейтинга ATP

12-я ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился мыслями о заморозке рейтинга ATP из-за приостановки теннисного сезона в период пандемии коронавируса.
«В начале предсезонки я поставил перед собой цель – вернуться в топ-10. Мы не совсем понимали, как будет считаться рейтинг, и вот, очки 2019-го года до сих пор сохраняются. Мне кажется, это безумие, но, несмотря на это, мы постараемся и дальше зарабатывать как можно больше очков, хотя такая система мне вредит.
Сейчас я почти ничего не защищаю, но всё, что я заработаю, прибавится. Я хочу постепенно приближаться к десятке, но не зацикливаться на ней и не довольствоваться результатом, если туда поднимусь. Я играю на очень высоком уровне, и можно реально на это рассчитывать», — приводит слова испанца AS.
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