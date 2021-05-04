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Чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила о завершении карьеры

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила о завершении карьеры
Теннис / WTA 0
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35-летняя чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила о завершении профессиональной карьеры. Чешка отметила, что хотела бы сыграть свой последний матч с болельщиками на трибунах. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Карел Кнап.

В конце марта 2021 года Стрыцова объявила о том, что ждёт первенца, мальчика.

В феврале Стрыцова, находясь в положении, выступала на Australian Open, где в первом круге проиграла россиянке Светлане Кузнецовой со счётом 2:6, 2:6.

Лучшее место в карьере чешки в рейтинге WTA – 16-е. Стрыцова дважды выигрывала турниры на уровне WTA в одиночном разряде — в 2011 году в Квебеке и в 2017-м в Линце, а также проходила в полуфинал турнира «Большого шлема» — Уимблдон-2019.

В парном же разряде Стрыцова становилась чемпионкой Уимблдона в 2019 году в дуэте с Се Шувэй, выиграла 31 турнир WTA, бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и являлась первой ракеткой мира.

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