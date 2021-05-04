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Карен Хачанов проиграл Кею Нисикори на старте «Мастерса» в Мадриде

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов покидает турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В первом круге соревнований Хачанов в трёх сетах проиграл японцу Кею Нисикори со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 2:6. Матч продолжался 2 часа 19 минут. Отметим, что по ходу второго сета россиянин брал медицинский тайм-аут.

Хачанов 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Нисикори — 2 двойные ошибки и 5 спасённых брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде японец встретится с пятым сеяным немцем Александром Зверевым.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш титула. Первым номером посева стал испанец Рафаэль Надаль — пятикратный обладатель титула в Мадриде.