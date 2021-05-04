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Карен Хачанов проиграл Кею Нисикори на старте «Мастерса» в Мадриде

Карен Хачанов проиграл Кею Нисикори на старте «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов покидает турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В первом круге соревнований Хачанов в трёх сетах проиграл японцу Кею Нисикори со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 2:6. Матч продолжался 2 часа 19 минут. Отметим, что по ходу второго сета россиянин брал медицинский тайм-аут.

Хачанов 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Нисикори — 2 двойные ошибки и 5 спасённых брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде японец встретится с пятым сеяным немцем Александром Зверевым.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш титула. Первым номером посева стал испанец Рафаэль Надаль — пятикратный обладатель титула в Мадриде.

Мадрид (м). 1-й круг
04 мая 2021, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
23
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		2 2
6 6 		6 6
         
Кей Нисикори
43
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
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