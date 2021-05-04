Стрыцова призналась, что мечтает попрощаться с болельщиками на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде чешская теннисистка Барбора Стрыцова прокомментировала своё решение не возвращаться в тур после рождения сына.

«Изначально я думала только о том, что стану мамой. Мысль о завершении теннисной карьеры пришла позже. Какое-то время мне было грустно, но так сложилось. Всё пришло само собой, в моём возрасте, наверное, так и должно быть.

Я хочу ещё раз сыграть со зрителями для себя. Я прощаюсь со своей карьерой и не планирую возвращаться в тур, но ещё я хотела бы попрощаться с болельщиками. Я мечтаю сделать это на Уимблдоне, но если не получится, то я придумаю что-нибудь здесь, в Чехии», — приводит слова Стрыцовой Sport.Aktualne.