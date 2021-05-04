Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стрыцова призналась, что мечтает попрощаться с болельщиками на Уимблдоне

Стрыцова призналась, что мечтает попрощаться с болельщиками на Уимблдоне
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде чешская теннисистка Барбора Стрыцова прокомментировала своё решение не возвращаться в тур после рождения сына.

«Изначально я думала только о том, что стану мамой. Мысль о завершении теннисной карьеры пришла позже. Какое-то время мне было грустно, но так сложилось. Всё пришло само собой, в моём возрасте, наверное, так и должно быть.

Я хочу ещё раз сыграть со зрителями для себя. Я прощаюсь со своей карьерой и не планирую возвращаться в тур, но ещё я хотела бы попрощаться с болельщиками. Я мечтаю сделать это на Уимблдоне, но если не получится, то я придумаю что-нибудь здесь, в Чехии», — приводит слова Стрыцовой Sport.Aktualne.

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила о завершении карьеры
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021