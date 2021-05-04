Определился соперник Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Стало известно, с кем проведёт свой стартовый матч на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
Второй номер посева Медведев сыграет с представителем Испании Алехандро Давидович Фокиным. Отметим, что для россиянина эта встреча станет первой после пропуска соревнований из-за положительного теста на коронавирус.
В первом круге «Мастерса» испанец на тай-брейке вырвал победу у француза Пьера-Юга Эрбера со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Встреча продлилась ровно три часа.
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея. Первым номером посева стал испанец Рафаэль Надаль — пятикратный чемпион турнира в Мадриде.
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