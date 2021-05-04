Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Стало известно, с кем проведёт свой стартовый матч на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Второй номер посева Медведев сыграет с представителем Испании Алехандро Давидович Фокиным. Отметим, что для россиянина эта встреча станет первой после пропуска соревнований из-за положительного теста на коронавирус.

В первом круге «Мастерса» испанец на тай-брейке вырвал победу у француза Пьера-Юга Эрбера со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Встреча продлилась ровно три часа.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея. Первым номером посева стал испанец Рафаэль Надаль — пятикратный чемпион турнира в Мадриде.

Мадрид (м). 1-й круг
04 мая 2021, вторник. 12:10 МСК
Пьер-Юг Эрбер
85
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 6 4
6 5 		7 7 7 7
         
Алехандро Давидович Фокина
49
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
Медведев – о возможном матче с Давидовичем в Мадриде: он провёл на грунте 4 турнира, я – 0
Наши против «Большой тройки». Даниил Медведев и Андрей Рублёв тоже начали громить кумиров
10 российских теннисистов имеют в своём активе победы над Федерером, Надалем или Джоковичем. А кому же удалось обыграть всех троих?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021