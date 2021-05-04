Андрей Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Томми Пола

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче второго круга шестой сеяный Рублёв в трёх сетах обыграл американца Томми Пола со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Отметим, что оба теннисиста выигрывали юниорский «Ролан Гаррос» в одиночном разряде — Рублёв в 2014 году, Пол в 2015-м.
Рублёв 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Пола — 7 эйсов, 1 невынужденная ошибка и 3 спасённых брейк-пойнта из 8.
С кем Рублёв поборется за выход в четвертьфинал соревнований, станет известно позднее.
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея. Первым номером посева стал испанец Рафаэль Надаль — пятикратный чемпион турнира в Мадриде.
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