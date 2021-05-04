74-летняя теннисистка, выступившая на турнире во Флориде: буду играть, пока позволяет тело

74-летняя американская теннисистка Гейл Фалкенберг рассказала о своём матче в первом квалификационном раунде турнира ITF во Флориде (США).



Фалкенберг проиграла со счётом 0:6, 0:6 в поединке против французской теннисистки Тифани Фике.



«Я в отличной форме, пусть мне и 74 года. Больше люблю играть на харде, а не на грунте. Конечно, колени немного устали. Веду здоровый образ жизни, не пью, не курю и не принимаю запрещённые вещества. Никогда не травмировалась.



У меня неплохая подача, я сделала два эйса. Неплохо? Работаю над этим аспектом игры. В нашем матче были ровные геймы. Набираю форму, мне нужно просто больше игр. Необходимо оставаться позитивной. Буду играть, пока позволяет тело», — цитирует слова Фалкенберг издание L’Equipe.



Последний раз Фалкенберг проводила матч в 2018 году на турнире ITF в Миссисипи (США), где также уступила в первом круге квалификаций.

74-летняя теннисистка вернётся в профессиональный теннис