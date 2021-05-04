Бублик вышел в третий круг турнира в Мадриде, обыграв канадца Шаповалова

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).



В поединке второго круга Бублик обыграл 14-ю ракетку мира канадца Дениса Шаповалова в трёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 44-й ракетки мира Бублика 10 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14. Шаповалов совершил 6 подач навылет, 14 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 6.



В 1/8 турнира казахстанский теннисист сыграет с победителем матча между аргентинцем Диего Шварцманом (7) и представителем России Асланом Карацевым.



Напомним, что турнир в Мадриде проходит со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 614 465.

Бублик: я часто ругаюсь во время матчей. Болельщики скрывали это