Бублик вышел в третий круг турнира в Мадриде, обыграв канадца Шаповалова
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В поединке второго круга Бублик обыграл 14-ю ракетку мира канадца Дениса Шаповалова в трёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 44-й ракетки мира Бублика 10 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14. Шаповалов совершил 6 подач навылет, 14 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 6.
В 1/8 турнира казахстанский теннисист сыграет с победителем матча между аргентинцем Диего Шварцманом (7) и представителем России Асланом Карацевым.
Напомним, что турнир в Мадриде проходит со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 614 465.
Мадрид (м). 2-й круг
04 мая 2021, вторник. 15:05 МСК
44
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|4
14
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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