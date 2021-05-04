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Бублик вышел в третий круг турнира в Мадриде, обыграв канадца Шаповалова

Бублик вышел в третий круг турнира в Мадриде, обыграв канадца Шаповалова
Теннис / ATP 0

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В поединке второго круга Бублик обыграл 14-ю ракетку мира канадца Дениса Шаповалова в трёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 44-й ракетки мира Бублика 10 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14. Шаповалов совершил 6 подач навылет, 14 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 6.

В 1/8 турнира казахстанский теннисист сыграет с победителем матча между аргентинцем Диего Шварцманом (7) и представителем России Асланом Карацевым.

Напомним, что турнир в Мадриде проходит со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 614 465.

Мадрид (м). 2-й круг
04 мая 2021, вторник. 15:05 МСК
Александр Бублик
44
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 4
         
Денис Шаповалов
14
Канада
Денис Шаповалов
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